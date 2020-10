Recibió víctima dinero para llevarle jóvenes a pederasta: tenía 14 años cuando lo conoció

Noticias de Chihuahua.-

Durante la audiencia de vinculación o no a proceso en contra del Jaime Avelino N, alias Hugo Martínez, acusado del delito de trata de personas bajo la modalidad de pornografía en perjuicio de tres menores, se dio lectura al testimonio de una de las presuntas víctimas, en el que se revela que habría recibido dinero a cambio de llevar a amigos al imputado con la intención de sostener relaciones sexuales.

En su declaración del 19 diciembre del 2018 la víctima identificada como SMCHO, señaló que conoció a Hugo Martínez cuando tenía 14 años a través de grupos gay de Facebook.

De acuerdo a la narración de la víctima, el imputado lo contactó y le preguntó si quería experimentar con él, a lo que él le contestó que sí y se citaron en el Motel Vegas.

Pasado el tiempo comenzaron a verse con más frecuencia, aproximadamente cada 15 días, para sostener relaciones sexuales en diversos moteles como Confort, Vegas, Loma, Escondida, Houston y Villa Bonita.

La víctima refirió que cuando tenían relaciones, el Jaime Avelino llegaba a darle entre 150 o 400 pesos, pero no era siempre.

Además, comenzó a pagarle hasta 3 mil pesos por llevarle chicos. Señala que en unas tres veces entre 2013 y 2017 llevó a amistades con el imputado para que sostuvieran relaciones.

“Tenía que darle mil pesos al chavo y lo demás me lo quedaba, me pedían más si les había dolido o no era lo que esperaban”, señaló la víctima.

El 21 diciembre 2018, la misma víctima indicó que entre 2015 y 2016 llegó a salir con una persona que conoció por Facebook, a la cual vio siete veces en el Motel Escondida y por lo que recibió 500 pesos por tener relaciones sexuales y 250 pesos extra por llevarle a un chico.