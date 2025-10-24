Recibe Marco Bonilla cheque del redondeo “Cambio x Cambio” de OXXO para fortalecer comedores del DIF Municipal

– Más de medio millón de pesos se destinarán a garantizar alimentación digna a niñas, niños y adolescentes

El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, recibieron de la cadena comercial OXXO un cheque por 515 mil 39 pesos, recaudados a través del programa “Cambio x Cambio”, donde miles de chihuahuenses dijeron “sí” al redondeo durante tres meses en más de 300 tiendas de la plaza Chihuahua Desierto.

Los recursos serán destinados al fortalecimiento de los comedores comunitarios del DIF Municipal, un programa que brinda alimento diario y digno a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Bonilla agradeció a la ciudadanía y al sector privado por sumarse a esta causa. “Este cheque representa mucho más que una cifra: representa solidaridad, empatía y esperanza. Cada centavo donado se convierte en un plato servido, una sonrisa y un corazón agradecido”, expresó.

El alcalde destacó que gracias a este esfuerzo se remodelará y equipará el comedor comunitario de la colonia Dale, se mejorará el de CEDEFAM Palestina y se abrirán dos nuevos espacios en la ciudad, ampliando el alcance del programa.

Por su parte, Zohart Esaú Sosa, gerente de OXXO Plaza Chihuahua, y Miguel Montes, gerente general de Recursos Humanos, reconocieron la disposición del Gobierno Municipal y reiteraron el compromiso de la empresa para seguir colaborando con causas que transforman vidas.

“El verdadero cambio se logra cuando todos colaboramos con un mismo propósito. Este donativo refleja la solidaridad de nuestros clientes y colaboradores en favor de las comunidades donde OXXO tiene presencia”, señalaron.