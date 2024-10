Rechaza Regidor del PAN iniciativa de diálogo de la 4T con el crimen organizado

El Regidor del H. Ayuntamiento de Chihuahua Issac Díaz rechazó enfáticamente la propuesta del morenista Manuel Espino de crear una comisión para dialogar con el crimen organizado. Esta iniciativa es un insulto a las víctimas de la violencia y un retroceso en la lucha contra la delincuencia.

«La propuesta de Espino es un acto de rendición ante el crimen organizado y una traición a la seguridad nacional. Dialogar con criminales no es una solución, es un fracaso de la política y un abandono de la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos», afirmó.

La idea de crear una comisión para dialogar con grupos criminales es un error grave que sólo servirá para legitimar y fortalecer a estas organizaciones. Con esa «iniciativa» se confirma el contubernio que tuvo el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador con los grupos criminales, y hereda este modus operandi a la recién estrenada administración federal a cargo de Claudia Sheinbaum. No se puede negociar con quienes han cometido atrocidades y han sembrado el terror en nuestra sociedad dejando detrás una estela de horror y cientos de miles de muertos. AMLO tuvo el sexenio más sangriento en la historia de México con casi 200 mil ejecutados.

«La seguridad de nuestros ciudadanos no se puede comprar con pactos ni acuerdos con delincuentes. La justicia y la ley deben prevalecer, dijo el Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chihuahua. «Le exigimos a Claudia Sheinbaum una política de cero tolerancia contra el crimen organizado y no de diálogo y negociación», enfatizó el Regidor Díaz.

Esta iniciativa es un ejemplo más de la falta de liderazgo y visión de algunos líderes políticos que priorizan la conveniencia política sobre la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

«Nos oponemos rotundamente a esta iniciativa y llamamos a todos los sectores de la sociedad a unirse en rechazo a esta política de rendición. La seguridad de nuestro país no se puede jugar en una mesa de negociaciones con criminales», concluyó.