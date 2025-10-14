Recaudados más de $163 mil pesos en multas por animales mostrencos sueltos en la vía pública

En este año se modificó el tabulador correspondiente a multas para todo aquel propietario que dejara suelto animales mostrencos en vía pública. Al respecto, Armando Gutiérrez, director de Desarrollo Rural informo que en lo que va del año se han recaudado $162 mil 984 pesos en este tipo de multas.

El funcionario capitalino aseveró que en lo que va del año, se han capturado 56 semovientes sueltos en vía pública que implicaban un riesgo grave para conductores.



Gutiérrez Torres, dijo que el área encargada de atender esta problemática es el Departamento de Mostrenquería, que actúa con base en reportes ciudadanos a través del número de emergencia 911. Cabe recordar que las multas se incrementaron este año, luego de que vecinos del sector de El Reliz, en una audiencia pública, solicitaron al alcalde Marco Bonilla, poner alto a esta situación ya que era frecuente toparse con ganado suelto.



El titular de Desarrollo Rural de Chihuahua, también explicó que los no reclamados permanecen en resguardo por un plazo de 15 días naturales. Si en ese lapso no se presenta el propietario, se notifica a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh)y a la Secretaría de Desarrollo Rural, para posteriormente subastarlos a precio base, pues la mayoría de estos animales son destinados al sacrificio para consumo local.

Finalmente el funcionario municipal expresó: “invitar a la ciudadanía que hagan el reporte al 911 de igual forma a todos aquellos propietarios de este tipo de animales cercanos a la mancha urbana pues pedirles que tengan mucho cuidado porque pueden ser acreedores a una multa que va de cuatro mil hasta nueve mil, diez mil pesos dependiendo si es residente”.