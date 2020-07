Reanuda FGE servicio de emisión de constancias de antecedentes penales

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscalía General del Estado informa que el lunes 13 de julio y bajo la aplicación de las medidas sanitarias de prevención de contagios, reanudará el servicio de la emisión de constancias de antecedentes penales en todos los módulos de la entidad.

Con el objeto de reducir tiempos de espera y brindar mayores opciones de pago, ese mismo día, se pondrá a disposición de los usuarios la plataforma del trámite en línea semi-presencial en: fiscalia.chihuahua.gob.mx, que ofrece los medios alternos de pago autorizados por la Secretaría de Hacienda en tiendas Walmart, Smart, Soriana, Oxxo, Del Río, Extra, Alsuper y Elektra.

De la misma manera, en atención a las medidas de prevención de contagio de COVID-19 y hasta nuevo aviso, únicamente se dará acceso a los módulos de emisión de constancias a los usuarios que:

Porten cubre bocas

Exhiban, sin excepción, TODOS los requisitos siguientes:

El correo recibido del trámite en línea semi-presencial o en su caso, la solicitud impresa y debidamente llenada

Acta de Nacimiento (Original y copia).

Comprobante de domicilio (Original).

Identificación oficial con foto (Original).

Comprobante de pago (Original).

ATENCIÓN:

NO se dará acceso a acompañantes, ni a personas que no realicen algún trámite.

NO habrá servicio de copia en los módulos.

NO se realizan préstamos de plumas o lápices.

La Fiscalía recomienda que acuda a realizar el trámite solo si es estrictamente necesario y hasta en tanto, el semáforo de riesgo de contagio emitido por las autoridades de salud se posicione en verde.