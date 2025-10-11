Realizó Regidora Lupita Borruel campañas de prevención durante el 1er año de gestión



En su primer informe de actividades correspondiente a la administración 2024-2027, la regidora Lupita Borruel destacó la realización de campañas de prevención en salud que se han implementado a favor de la ciudadanía y de los empleados del Gobierno Municipal.

Como presidenta de la Comisión de Salud, dio continuidad a las acciones de prevención de la ceguera por diabetes, impulsadas desde la administración 2021-2024, reforzando la campaña de tamizajes oculares y llevando charlas informativas sobre esta enfermedad en diversas colonias del municipio a través de las Casas de Enlace.

También se realizaron jornadas de salud internas dirigidas a colaboradores del Gobierno Municipal, personal de seguridad, medios de comunicación y población en general. Durante este primer año se logró atender a 1,050 personas, gracias al apoyo de la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá.

«Agradezco profundamente su colaboración. Su trabajo conjunto nos ha permitido ofrecer atención y educación especializada a quienes más lo necesitan», expresó la regidora Borruel.

Ante la llegada de la temporada invernal, se implementó la campaña de prevención de intoxicación por monóxido de carbono en colaboración con la Coordinación Municipal de Protección Civil en la que participaron Regidoras y Regidores del PAN, para informar a la población sobre los riesgos del uso de calentones de gas y leña, así como las medidas necesarias para prevenir accidentes.

En colaboración con el Instituto Municipal de Pensiones del Estado (IMPE), se llevaron a cabo campañas de vacunación contra la influenza y se promovió activamente la vacunación contra el sarampión entre la población.

La regidora también informó que se realizó una jornada de salud para el Sindicato de TELMEX en colaboración con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), acercando servicios médicos preventivos a los trabajadores de esta institución.

En coordinación con IMPAS, Servicios Públicos Municipales y Mantenimiento Urbano, se ejecutaron jornadas de fumigación y limpieza en las colonias Real de Minas, Colinas del Valle y Punta Oriente.

Además, se organizaron conferencias que abrieron espacios de reflexión en torno a la prevención del suicidio y con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, promoviendo la detección temprana y el cuidado de la salud mental y física de las y los chihuahuenses.

Borruel Baquera enfatizó que todo este trabajo se realiza en conjunto con distintas dependencias municipales, cumpliendo así con la encomienda del alcalde Marco Bonilla de apostar a la prevención como la mejor herramienta contra las enfermedades.

«Trabajar de manera coordinada nos permite llegar a más familias y ofrecer servicios que realmente transforman vidas. La prevención no solo salva vidas, también construye comunidades más saludables y preparadas», señaló la regidora.