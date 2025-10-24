Realizará JMAS reposición de línea hidráulica en la vialidad Ch-P

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua dio a conocer que el próximo lunes 27 de octubre iniciará con los trabajos de reposición de la línea hidráulica ubicada sobre la vialidad Ch-P, entre las calles 46ª y 38ª, a fin de mejorar el servicio que se brinda en la zona.

Debido a estos trabajos, el tránsito de sentido poniente-oriente podrá circular a baja velocidad sobre la Ch-P a contraflujo en el sentido oriente-poniente entre las calles antes mencionadas.

Se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas.

El organismo llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a conducir con precaución para evitar accidentes.

octubre 24, 2025 3:32 pm

