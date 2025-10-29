Realizará Grupo Bafar The Next Frontier este 30 y 31 de octubre

Grupo Bafar en conjunto con Singularity dieron a conocer el evento The Next Frontier Valle de Los Encinos Chihuahua

Vivían Lan directora de Singularity México y Jorge Baeza director general de Bafar Alimentos.

Será este 30 y 31 de octubre en Valle Los Encinos que se lleve a cabo con más de 8 mil hectáreas en un paraje de tradición para la excelencia inversiva.

En esta ocasión serán 120 personas de grupo Bafar y 80 personas de otras empresas que participarán en una serie de conferencias y talleres en este evento de retiro estratégico.

“Nos esperan unos días de un gran líderes nacionales y del mundo que dirán como podemos cambiar la industria, estado, país y ciudad, hablaremos de la inteligencia artificial y más”, comentó Lan.

Director de universidad Bafar, Martín Domínguez, comentó que esta universidad es un acierto y referente nacional con valores únicos, no solo con dar talento sino preparar personas a futuro con un liderazgo exponencial, cambiando el pensamiento de las personas.

“Estamos comprometidos en crear a gentes de cambio”, comentó Domínguez.

Dicho evento marca un parteaguas con un compromiso y convicción en un tema tecnológico con una ruta a futuro, así como pernear a donde se ve el cambio de la mano de la innovación tecnológica como negocio y dar un buen desarrollo en el mercado.