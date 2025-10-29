Realizará Grupo Bafar The Next Frontier este 30 y 31 de octubre

Grupo Bafar en conjunto con Singularity dieron a conocer el evento The Next Frontier Valle de Los Encinos Chihuahua 

Vivían Lan directora de Singularity México y Jorge Baeza director general de Bafar Alimentos. 

Será este 30 y 31 de octubre en Valle Los Encinos que se lleve a cabo con más de 8 mil hectáreas en un paraje de tradición para la excelencia inversiva. 

En esta ocasión serán 120 personas de grupo Bafar y 80 personas de otras empresas que participarán en una serie de conferencias y talleres en este evento de retiro estratégico. 

“Nos esperan unos días de un gran líderes nacionales y del mundo que dirán como podemos cambiar la industria, estado, país y ciudad, hablaremos de la inteligencia artificial y más”, comentó Lan. 

Director de universidad Bafar, Martín Domínguez, comentó que esta universidad es un acierto y referente nacional con valores únicos, no solo con dar talento sino preparar personas a futuro con un liderazgo exponencial, cambiando el pensamiento de las personas. 

“Estamos comprometidos en crear a gentes de cambio”, comentó Domínguez. 

Dicho evento marca un parteaguas con un compromiso y convicción en un tema tecnológico con una ruta a futuro, así como pernear a donde se ve el cambio de la mano de la innovación tecnológica como negocio y dar un buen desarrollo en el mercado. 

Screenshot
Screenshot
Screenshot

octubre 29, 2025 11:59 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua