Realizan simulacro por sismo en Poder Judicial de Juárez

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevó a cabo un ejercicio preventivo de evacuación por sismo en cuatro de los cinco edificios del Distrito Judicial Bravos, con la participación coordinada de magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarios, personal administrativo y cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal.

El simulacro permitió poner a prueba los protocolos de seguridad y los tiempos de respuesta ante emergencias, con resultados destacados:

Juzgados Civiles, Familiares y Laborales: evacuación en 4 minutos 38 segundos, 180 personas resguardadas.

Archivo de Concentración: evacuación en 1 minuto 30 segundos, 7 personas resguardadas, 1 herido simulado.

CECOFAM: evacuación en 2 minutos 34 segundos, 25 personas resguardadas, 1 herido simulado.

Ciudad Judicial: evacuación en 6 minutos 20 segundos, 445 personas resguardadas.

Tras el ejercicio, la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral a cargo de la Ingeniera Claudia Salgado se reunió con brigadistas y cuerpos de respuesta para evaluar los procedimientos, identificar áreas de mejora y reforzar la preparación ante emergencias.

Este ejercicio refleja el compromiso del Poder Judicial de Chihuahua con la protección y seguridad de sus funcionarios, garantizando un entorno laboral seguro y preparado ante cualquier eventualidad.