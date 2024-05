Realizan paro en Terminal Sur Bowí, piden mejores condiciones laborales

Trabajadores de la Operadora de Transporte Vivebús (OTV) se manifestaron con un paro de labores en la Terminal Sur de la ruta troncal Bowí, así como en la planta de diésel aledaña para exigir mejores condiciones laborales.

Al lugar arribaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, el subsecretario general Óscar González Luna, así como el subsecretario de Transporte, Manuel Aguirre quienes iniciaron una mesa de diálogo para atender las peticiones de los manifestantes.

Las peticiones que piden los inconformes son las siguientes: 1.- La destitución inmediata de Víctor Estrada, por su ineptitud y total desconocimiento en los mantenimientos de unidades, asimismo, poniendo en riesgo nuestras vidas y de los usuarios en todo momento ya que en estos meses que lleva a cargo de dicha área las unidades están peor que nunca donde nos quedamos tirados, a cada rato entran y salen a taller y las unidades siguen en las mismas condiciones, calentamientos, el sistema de frenos, muy mal la dirección, la suspensión, el motor, las pérdidas de potencias en las de diésel y las de gas ya ni se diga, arreglan los aires y no los podemos prender por que se calientan las unidades y etc., etc. 2.-La salida de Mario Echanove por su afán de sostener al sr. Víctor Estrada donde nosotros en varias reuniones ya le hemos expuesto la falta de conocimientos en todos los componentes de las unidades y falta de experiencia en todo el ramo de unidades de servicio pesado, la cual a sostenido al señor en el puesto que tanta responsabilidad lleva y teniendo conocimiento total de la ineptitud del jefe de taller. 3- La revisión de nuestro salario donde no tenemos un salario que corresponda a la responsabilidad que tenemos, el trasportar vida todos los días y nos quedamos rezagados con los salarios de operadores de los pasajeros hagan un sondeo para que vean que en diferentes partes gana más que nosotros, y eso que no trasladan gente, y no traen las unidades con tantas deficiencias 4.- La revisión del cobro por choque que se nos hacen es injusta totalmente ya que nuestros trabajadores manejar las 8 horas y tenemos que estar sorteando los accidentes con unidades en muy mal estado. Ya nos cansamos de reportar todas las irregularidades del área de taller, pero al parecer el señor Víctor estrada es intocable. Hemos soportado ya varios meses esta situación por eso queremos hablar con un representante de gobierno para llevar a un arreglo a la ciudadanías pedimos mil disculpas pero no tenemos las garantías mínimas de seguridad para poder darles un servicio de calidad que se merecen creemos que la gobernadora no está enterada de esta situación. No hablaremos con nadie de la operadora