Realizan misa de cuerpo presente para Don Víctor Cruz en el Sagrado Corazón de Jesús

Como parte de las exequias para Don Víctor Cruz Russek, este lunes se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

La misa se llevó a cabo de forma privada, al igual que la velación que se hizo en Mausoleos Luz Eterna, en donde políticos, funcionarios y empresarios asistieron a dar sus condolencias a la familia.

Don Víctor Cruz Russek falleció ayer domingo a causa de un cáncer de pleura, el esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván fue un reconocido empresario de la industria automotriz y ganadera.