Realizan Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno

Este lunes se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, para el análisis de la incidencia delictiva de los últimos días.

La reunión estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acompañado del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

Asimismo, asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).