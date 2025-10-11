Realizan clase de yoga «Fluir en rosa» para apoyar a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), llevó a cabo la clase de yoga multivel “Fluir en Rosa”, una actividad con causa que reunió a mujeres y hombres en un ambiente de bienestar, conciencia y solidaridad.

La clase, impartida por el equipo de Tribu Barre en el restaurante Buenavista, ubicado en Paseo Central, tuvo como propósito recaudar fondos para apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la participación de las y los asistentes, se logró reunir un donativo total de $6,340 pesos, que se entregó a Grupo Reto, organización dedicada a brindar acompañamiento y apoyo emocional a mujeres que luchan contra esta enfermedad.

Durante el evento, las personas participantes disfrutaron de una sesión de yoga + brunch, que combinó relajación, activación física y convivencia en torno a la causa.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez Ramírez, agradeció la respuesta de la ciudadanía e invitó a continuar participando en las actividades del Mes Rosa 2025, que buscan promover la salud integral y la solidaridad con las mujeres de Chihuahua capital.

Para más información de los eventos y actividades consulta las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres: www.instagram.com/imm.chih