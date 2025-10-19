Realizan carrera 5K «Huella Rosa» en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH

Alrededor de 400 corredores formaron parte de la carrera 5K «Huella Rosa», realizada en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, en un ambiente de entusiasmo, solidaridad y compromiso con la salud.

El evento fue organizado por el grupo CIMAS UACH del programa de Ingeniería Biomédica, con el propósito de recaudar fondos para la Fundación CIMAS, que apoya la detección temprana y oportuna del cáncer de mama mediante diagnósticos certeros.

El banderazo de arranque estuvo a cargo del Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, quien reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los estudiantes, así como de la comunidad universitaria, al sumarse a esta noble causa que contribuye a generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.

En el evento también se contó con la presencia del Dr. René Núñez Bautista, Director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, además de autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de distintas unidades académicas de la Universidad.

Los ganadores de la competencia fueron Mizandro García, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 13 minutos y 30 segundos, y Edna Lerma, con un tiempo de 21 minutos y 12 segundos.

Con esta actividad, la UACH reafirma su compromiso con la salud, la prevención y la responsabilidad social, promoviendo una cultura de conciencia, solidaridad y apoyo en la lucha contra el cáncer de mama.