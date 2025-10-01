Realizan 2do Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información

La Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, encabezó el “Segundo Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información”, con sede en Expo Chihuahua.

Hoy habrá conferencias magistrales y la presentación de un libro de gran relevancia en la materia.

Lo anterior en el marco del 20 aniversario de la Unidad de Transparencia y del Día Internacional del Derecho a Saber.

Programa de actividades:

9:30 am – Registro

10:00 am – Inauguración oficial

11:00 am – Presentación del libro “Luz en las Sombras: mi Camino por la Transparencia y el INAI”, a cargo de la Dra. Julieta del Río, ex Comisionada del INAI.

12:00 pm – Conferencia magistral “20 años de Transparencia en Chihuahua, Logros, Desafíos y Perspectivas Futuras”, impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, ex Comisionado del INAI.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, consolidando dos décadas de trabajo en favor del acceso a la información pública.