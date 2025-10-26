Realiza SSPE exhibición aérea en El Palomar

Como parte de las acciones de proximidad y acercamiento con la comunidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo una exhibición de su flotilla aérea en el parque El Palomar, en la capital, donde cientos de chihuahuenses se dieron cita para conocer de cerca el equipo con el que la corporación trabaja diariamente para garantizar la seguridad en el estado.

El evento, dio inicio a las 11 de la mañana de este domingo, fue encabezado por la Dirección General de Logística, área responsable del equipo aéreo de la SSPE.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron conocer tres de los helicópteros operativos de la corporación e incluso interactuar en el interior de las aeronaves, en un ambiente familiar y de aprendizaje.

Asimismo, durante el evento de inauguración, se entregaron reconocimientos al personal que forma parte de la flotilla de la SSPE, por el esfuerzo en las actividades de la corporación.

De forma paralela, se presentó una exposición de drones utilizados por el equipo de pilotos de naves no tripuladas, empleados en tareas de reconocimiento, inteligencia y seguimiento táctico, lo que representa una ventaja estratégica y operativa para la Policía del Estado.

El evento también incluyó demostraciones de vuelo de drones, talleres informativos, actividades lúdicas para niñas y niños, así como espacios de interacción con elementos adscritos de la Policía del Estado, fortaleciendo así el vínculo de confianza y cercanía entre la ciudadanía y la corporación estatal.

El evento contó con la participación de Joel Estrada, director General de Logística; el subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán, así como representantes de la Guardia Nacional, Defensa, Fuerza Aérea, Protección Civil Estatal y Cruz Roja.

