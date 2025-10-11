Realiza Municipio mantenimiento al monumento del Deza y Ulloa por aniversario de Chihuahua Capital

Para conmemorar el 316 aniversario de la fundación de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizó mantenimiento al monumento de Antonio Deza y Ulloa, ubicado frente a la catedral metropolitana en la Plaza de Armas.

La intervención incluyó mantenimiento y brillo a la base que sostiene la estatua, la limpieza de las placas de bronce, la rehabilitación de la estructura mediante la aplicación de barniz protector y la conservación del metal de la estatua. Además, se llevó a cabo la limpieza integral de las musas situadas alrededor de la plaza y la restauración de la placa conmemorativa de los fundadores, a la cual se le aplicó brillo y pintura.

De igual manera, se le prestó atención y mantenimiento al monumento ubicado sobre la avenida Tecnológico y que se encuentra lleno de historia.