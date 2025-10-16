Realiza Gobierno del Estado traslado aéreo de paciente con graves quemaduras

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de

Salud, realizó el traslado aéreo de una paciente de 51 años que sufrió

quemaduras severas en Ciudad Juárez.

La paciente fue movilizada a la ciudad de Chihuahua, con destino al Hospital

General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”

, donde recibirá tratamiento

oportuno en el área especializada de atención a personas con quemaduras.

El operativo se llevó a cabo a bordo de la aeronave Bell 429 de la SSPE, en la

que viajó personal médico voluntario de la CEPC, encargado de brindar

atención y monitoreo constante a la paciente durante el vuelo.

El aterrizaje se realizó con éxito en las instalaciones del Centro de

Convenciones de Chihuahua, donde ya se encontraba preparado un equipo de

paramédicos de la Secretaría de Salud de la Unidad de Rescate del Gobierno

del Estado, quienes continuaron con el protocolo de atención y traslado

terrestre hacia el hospital.

Este esfuerzo coordinado entre dependencias reafirma el compromiso del

Gobierno del Estado con la pronta respuesta ante emergencias médicas, a fin

de garantizar el bienestar y la atención de calidad a la población en los 67

municipios.