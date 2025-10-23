Realiza Desarrollo Rural 29 eventos agroalimentarios durante 2025

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de agronegocios en el estado y promover espacios de comercialización para los productores locales, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ha impulsado durante este año la realización de 29 eventos agroalimentarios de carácter local, nacional e internacional, con una inversión total de 16.8 millones de pesos.

El jefe del Departamento de Agroindustria, Alejandro Galicia Arias, explicó que estos apoyos forman parte del Programa de Fomento a los Agronegocios, mediante el cual se busca apoyar tanto a los organizadores de eventos como a los productores que participan exhibiendo y promocionando sus artículos de valor agregado.

Dentro de este ecosistema de agronegocios se cuenta con la parte de apoyo a eventos, dirigido principalmente a personas morales organizadoras de ferias y exposiciones.

Ejemplo de ello son el Día del Nogalero, el Festival del Chipotle en Camargo, el Cheve Fest en Meoqui, el Foro Global Agroalimentario realizado en Chihuahua, el Día del Alfalfa y próximamente el evento Vinorte, que promueve el vino chihuahuense.

Estos espacios permiten dar proyección a los productos emblemáticos del campo chihuahuense, desde la producción agrícola hasta la agroindustria, impulsando la promoción, comercialización y posicionamiento del estado en diferentes mercados.

Además, la SDR también acompaña a personas físicas para que asistan a eventos fuera del estado, donde puedan promover sus productos y establecer vínculos comerciales.

“Este año apoyamos a nueve productores para participar en el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino en Querétaro, donde promovieron los quesos y vinos de Chihuahua e incluso generaron acuerdos comerciales con empresas nacionales”, señaló Alejandro Galicia.

A nivel internacional, la SDR respaldó la participación de seis empresas agroindustriales en el Festival de Japón, conocido como FOODEX, realizado en marzo de este año, donde se presentó el sotol chihuahuense, bebida con denominación de origen, y se abrieron nuevas oportunidades para su exportación hacia el mercado asiático.