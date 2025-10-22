Realiza CMIC mesa regional con SICT; analizan proyectos de Juárez y Chihuahua

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez recibió en la casa de los constructores al director de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte, Adolfo Elim Luciano Heredia, así como a Fernando Suárez Cerón presidente de la delegación CMIC Juárez.

Con el fin de saber las inquietudes de proyectos carreteros así como lo que se espera en el presupuesto del 2026. 

En esta ocasión se dio el encuentro regional con invitados especiales de CMIC Juárez, esto como parte del compromiso nacional entre CMIC y SICT.

En la reunión se dio la participación de constructores en el ramo de pavimentación, recarpeteo y más. 

Mercado resaltó el trabajo, colaboración y unidad con un orgullo en el sector de la construcción.

