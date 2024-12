Realiza CEJUM ‘Marisela Escobedo Ortiz’ foro ‘Las mujeres tras el reporte de ausencia’

Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez, “Marisela Escobedo Ortiz”, realizó el foro “Las mujeres tras el reporte de ausencia”.

Fue a través del Departamento de Psicología, que este viernes se llevó a cabo un encuentro con mujeres y familiares con reporte de ausencia y/o extravío.

De igual manera asistió personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto Municipal de las Mujeres, del Colegio de Bachillerato Tecnológico de Ciudad Juárez, Tenda de Cristo, Desarrollo Juvenil del Norte y del Colegio de la Frontera Norte.

El objetivo es poder visibilizar el contexto que viven las mujeres después de contar con un reporte de ausencia y que son localizadas, como lo son las distintas situaciones familiares, sociales y culturales, que desembocan en una experiencia de discriminación.

A través de testimoniales, conferencias y distintas dinámicas, se busca generar consciencia y reflexión colectiva que permita dar la importancia requerida que tiene dar seguimiento a estos casos de manera eficaz y oportuna, a fin de que estas mujeres no pasen por situaciones futuras de violencia en relación directa con las condiciones que las orillaron en un inicio, a tomar la decisión de salir de casa, refirió Silvana Fernández, coordinadora del CEJUM.

Participó como ponente el coordinador de la Unidad Especializa en para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes y/o No Localizadas, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Refirió que, el protocolo que se lleva a cabo es rápido y no es necesario esperar determinado tiempo para hacer un reporte de ausencia y/o no localización, ya que en cuanto los familiares sospechen que la persona no localizada está corriendo riesgo, deben acercarse a las instalaciones para que el agente del Ministerio Público active la primera fase del protocolo y no perder las primeras horas importantes de la búsqueda.