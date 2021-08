Reagenda Corte tema de La Coneja para el 25 de agosto

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reagendó para el 25 de agosto la revisión del amparo que regresaría al Estado su calidad de víctima en el presunto desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte hacia campañas del PRI en el 2016, en el que estaría involucrado el ex secretario del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

El mandatario indicó que espera una resolución favorable para Chihuahua, pues diversas instancias como la Subrocuraduría Fiscal, determinaron que el recurso desviado es de origen estatal y no federal, el incluso hay un oficio del 12 de septiembre de 2018 y firmado por Flavio Carlos Valadez funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que señala que este hecho no causaba agravio o perjuicios porque los recursos no formaban parte de su patrimonio.

Corral Jurado reiteró que esta resolución es trascendental, no sólo para Chihuahua, sino para todas las entidades federativas, es sus facultades para combatir la corrupción y para defender su soberanía.