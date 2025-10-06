Reafirma Congreso su liderazgo a nivel nacional en la implementación de buenas prácticas laborales y de bienestar

El Congreso del Estado llevó a cabo la presentación oficial de la Constancia que acredita a este Poder Legislativo en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, “Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención”.

Dicho reconocimiento reafirma el compromiso del Congreso con la promoción de entornos laborales saludables, el bienestar del personal y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el respeto y la dignidad humana.

En el acto estuvieron presentes la Mtra. Jessica López Esparza, titular de la Coordinación de Normatividad Administrativa; el Lic. Marco Antonio Aguilar, socio fundador y director de la empresa CTRESS; el Mtro. Ottofriderch Rodríguez Alonso, secretario de Administración; así como el diputado Roberto Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Durante su intervención, la Mtra. Jessica López Esparza destacó que este logro representa una oportunidad para reafirmar el compromiso institucional: “No basta con haber sido los primeros; hoy más que nunca debemos demostrar que también podemos ser los más consistentes, los más comprometidos y los más humanos en nuestras prácticas laborales”, señaló.

Por su parte, el Lic. Marco Antonio Aguilar subrayó que “esta norma es más que un requisito legal, es un mandato ético que busca proteger la dignidad y la salud mental de quienes con su esfuerzo construyen esta honorable institución”.

El Mtro. Ottofriderch Rodríguez Alonso resaltó que el Congreso del Estado fue el primer y único Congreso en el país en recibir esta constancia desde el año 2023, hecho que llena de orgullo a la institución y reafirma su liderazgo en la implementación de buenas prácticas laborales y de bienestar.

Finalmente, el diputado Roberto Medina Aguirre expresó que este reconocimiento representa “un paso firme hacia la consolidación de un entorno de trabajo más humano, más respetuoso y más saludable, donde cada persona pueda desarrollarse plenamente en lo profesional y en lo personal”.