Reacciona CEDH a quejas por acoso sexual en la DSPM

Noticias de Chihuahua.-

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Chihuahua reaccionó a las quejas interpuestas por empleadas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes acusan a Francisco Lezama y Juan Carlos Vielma de acosadores, misóginos y machistas.

Anteriormente las afectadas dieron a conocer lo que ocurre mediante las redes sociales, cuando también hace un par de semanas la propia DSPM que encabeza Gilberto Loya, dio a conocer que había sido cesado un servidor por cometer una falta de género (acoso).

A través de la página de Facebook Pregoneras en Resistencia se publicaron los siguientes testimonios que lograron la atención de la CEDH:

Testimonio 1:Hola amigas buenas noches! al igual que la chica que comentó sobre el acoso de un funcionario de la DSPM Chihuahua, yo he sido víctima y revictimizada por el subdirector de justicia cívica y su guardaespaldas , así como hostigada y acosada laboralmente por el coordinador del area de detención, amedrentada por el encargado del juridico y esto por qué? porque presenté la queja a derechos humanos y que ha pasado?.. nada, ellos siguen trabajando ahí. Al igual que todas nosotras porque soy mujer, porque trabajo en la DSPM?.Envío esto por inbox, ya que temo por mi seguridad, por mi estabilidad en mi trabajo, soy mamá soltera de 2 hijos y ellos al fin de cuentas son policías.Ellos son el Pol. Lezama, Pol. Montalvo y el Lic. Vielma.Todos ellos con historial de violencia contra la mujer.Testimonio 2: Hola buenas noches amigas , me atreví a escribirles por lo que está sucediendo en la dependencia de seguridad publica municipal en donde muchas mujeres las cuales laboramos somos víctimas de acoso laboral así como también de acosos sexuales por parte de los jefes Lezama y vielma de esta dependencia, todo esto se debe a la discriminación de género y a la misoginia a la cual somos sometidas diariamente todo esto con conocimiento y solapado por el director de seguridad pública municipal Gilberto Loya, ya que en una junta con más de 120 empleados se le hizo saber el acoso que sufríamos las mujeres que laboramos ahí, siendo las represalias despidiendo a una de nuestras compañeras y nosotras seguir bajo el mando de estos jefes sin escrúpulos y atemorizadas por cuál de estos seguirá la próxima víctima. Se a hecho del conocimiento con quejas por medio pruebas mediante reuniones con los superiores para que llegaran a oídos de nuestra alcaldesa maru de las cuales hasta el momento no han sido atendidas inclusive tenemos duda, que como en todo ahí se quedo y es posible que no se allá dado por enterada continuando con esta horrible presión de trabajar acosadas diariamente, tenemos quejas en derechos humanos así como en el cavim pero necesitamos de su ayuda para terminar con esta situación en la cual nos tienen verdaderamente intimidadas.El subdirector fue ell del acoso sexual y el de saco acosa laboralmente a las compañeras las graba con su celular desde las camaras de ahi de la direccion luego te dic que usara esos videos para intimidarnos.Testimonio 3:Mi mensaje es para denunciar lo que a pasado en la DSPM en el área de Justicia Cívica a cargo del Lic. Lezama y el Lic. Vielma yo como muchos hemos Sido testigo de como han maltratado a compañeras y compañeros cómo han Sido corridos por qué hablan, porque dicen sus inconformidades, porque no están de acuerdo a hacer maltratados, me da mucho orgullo mis compañeras que alzaron la voz, que no tienen miedo, que son el icono de las otras como yo que estamos en las sombras por miedo a perder nuestro empleo y dejarnos vulnerables con la carga de nuestra familia, casi la mayoría de las mujeres que ahy laboramos somos madres solteras, ya que nuestras parejas no han aguantado que trabajemos turnos de 12 horas, no estemos a veces en cumpleaños, navidades y todas las fechas importantes que mantienen unida a una familia, todo lo que a veces dejamos por perseguir un sueño, por el sueño de realizarnos como mujer y nos partimos en mil pedazos por estar bien en todos lados, por eso me da mucha impotencia lo que está pasando actualmente en la DSPM cómo estas personas han violentado no solo a mujeres, también a compañeros, sabemos del caso de la compañera que acuso al Lic. Lezama de acoso, como siendo Juez fue bajada al área de Afis cuando denunció, ante el Director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, después cuando puso su queja ante la CNDH la pusieron a recoger las pertenencias de los detenidos y sufro por ella pensando que después de esto, no se lo que le pase, en esa junta que le pedimos al Director que se nos convocará para hablar con el de todas las irregularidades que había y vimos como fuimos mancillados y nos sentimos traicionados, ya que el Director nos hizo que dijieramos nuestras inconformidades frente a ellos, nosotros nos armamos se valor cerca de 130 trabajadores y dijimos todo lo que nos inconformaba, está junta fue en el mes de marzo, ahy se trató hasta lo del abuso de la compañera y un compañero, dijo que alzaramos la mano todos los que queríamos que los removieran de su cargo, la mayoría de las 130 personas la levantaron, pero el Director no hizo nada solo les dió las caras, de las personas que ahy no los queríamos, desatando su ira en contra de nosotros, desde ese día, he Sido testigo de como han lastimado a mis compañeros, después de esa junta, el Director dijo que no habría represarias pero corrieron a una compañera porque la sentían una amenaza y no solo eso a un familiar que trabaja ahy lo cambiaron a un área que desconoce, yo creo para que renuncie o ellos puedan correrlo alegando que no sabe desempeñar esa área, otro compañero que fue el que nos propusa levantar la mano fue despedido, yo creo también por ser considerado una amenaza, esperando nos ayuden, desconociendo si la Presidenta sabe todo esto, pidiendo para que hagan público esto y alguien nos ayude.

Ante tales testimonios y comentarios de mujeres compartiendo sus experiencias en la corporación, la Comisión de Derechos Humanos respondió:

En la CEDH tenemos radicadas algunas quejas con motivo de los hechos que aquí se narran, se encuentran en etapa de integración por personal de las Visitadurías. Tengan la seguridad que actuaremos conforme nuestras atribuciones. En los siguientes días y seguidos los trámites, nos pondremos en contacto con las agraviadas. Estamos a su plena disposición para darle seguimiento a estos casos y para recibir cualquier otro planteamiento que estimen pertinentes.