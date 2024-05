Razones por las que policías municipales de Chihuahua han sido sancionados y dados de baja

De acuerdo con datos proporcionados a EntreLíneas por el Órgano Interno de Control del Municipio, de los 13 elementos que han sido suspendidos temporal y 15 dados de baja por incurrir en alguna falta o delito. A continuación el resumen de los motivos por los cuales sus casos llegaron ante el OIC:

Agentes suspendidos



*2 agentes suspendidos 3 días sin goce de sueldo por actos de molestia no justificados (marcarles el alto, revisarlos)

*1 agente suspendido 5 días sin goce de sueldo por actos de molestia no justificados

*2 agentes suspendidos 10 días sin goce de sueldo (diversas conductas acto de molestia no justificado, indisciplina, no acatar ordenes)

*1 agentes suspendido 15 días sin goce de sueldo por indisciplina, no acatar instrucciones

*6 agentes suspendidos 20 días sin goce de sueldo por desacatar instrucciones

*1 agente suspendido 30 días por malas prácticas en su función y mal uso del arma



De baja en la corporación



*1 agente dado de baja por golpear a detenido

*2 agentes dados de baja por estar vinculados a proceso

*2 agentes dado de baja por falsificar incapacidades

*1 agente dado de baja por golpear a detenida

*1 agente dado se baja por robo de gasolina

*1 agente dado de baja por presentarse en estado de ebriedad a laborar

*2 agente dados de baja por omisión de cuidados del detenido

*4 agentes dado de baja por violencia familiar

*1 agente dado de baja por extorsionar a familia rarámuri

Cabe hacer mención que desde que comenzó la administración la institución del alcalde ha sido cero tolerancia. Y es que así como se reconoce a la policía municipal, el propio comisario de la DSPM Julio Salas, ha dejado claro que también quien hace las cosas mal se les castiga.