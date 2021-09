Ratifica TEFPJ validez de la gubernatura de Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad de votos la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que confirma la validez de la elección a la gubernatura del estado.

En sesión pública, por videoconferencia, la Sala Superior estimó que, contrario a lo manifestado por el partido Morena en el juicio de revisión constitucional que presentó contra la resolución, el Tribunal local emitió una resolución debidamente fundada y motivada, derivada del correcto análisis de la totalidad de pruebas y argumentos que se hicieron valer.

En su momento, el Tribunal estatal confirmó la validez de la elección, porque el dictamen consolidado de la autoridad fiscalizadora muestra que no se rebasó el tope de gastos de campaña. Además, que no se podían vincular los actos denunciados con la campaña de la candidata y, en todo caso, no se demostró la forma en que estos afectaron el sentido de la votación.

Cabe señalar que Morena presentó diversos medios de impugnación solicitando la nulidad de la elección a la gubernatura de Chihuahua, al considerar irregularidades en la campaña de la candidata electa de la coalición PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván.

Los alegatos de Morena consistieron, en general, en publicidad no reportada, rebase de tope de gastos, uso de recursos públicos, apoyo de otros candidatos, propaganda en una homilía, propaganda en veda electoral durante un partido de futbol, así como también la existencia de una guerra sucia en contra de su candidato, Juan Carlos Loera De La Rosa. (SUP-JRC-145-2021).