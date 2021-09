Ratifica Congreso a Álvarez Hurtado como titular de la SFP

Noticias de Chihuahua.-

El Pleno del Congreso del Estado ratificó con 31 votos a favor, y dos en contra, la designación de María de los Ángeles Álvarez Hurtado como titular de la Secretaría de la Función Pública del gobierno estatal encabezado por la gobernadora Maru Campos Galván.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo estableció que la funcionaria reúne los requisitos de elegibilidad, derivado de la revisión curricular y trayectoria profesional que se entregó ante el Congreso para dicho nombramiento.

Precisaron que la funcionaria no ha sido candidata de elección popular, ni tampoco dirigente de partido político alguno, por lo que no hubo razón para no aprobar la propuesta de la gobernadora Maru Campos Galván y presentarla ante el Pleno del Congreso.

La funcionaria junto con Javier Fierro Duarte, fiscal general del estado, tomaron protesta ante el Pleno tras la ratificación.