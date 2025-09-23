Quitan pintas de Presidencia Municipal tras manifestación anti taurina

Oficialía Mayor del Gobierno Municipal este martes contrató a personal especial para limpiar la zona que fue vandalizada del Palacio Municipal el pasado 5 de septiembre por parte de un colectivo en defensa de los animales que exigían la prohibición de las corridas de toros.



Mario Alarcón, oficial Mayor del Municipio mencionó que se dio la instrucción de borrar las pintas de protesta, que, dañaron la madera y parte de la cantera del edificio histórico.

Por el momento no se tiene datos de la inversión hecha para dar mantenimiento.

Por parte de la Secretaria del Ayuntamiento se dijo que ya hay una denuncia ante Fiscalía en contra de quienes resulten responsables.



Cabe recordar que aquel 5 de septiembre la protesta fue durante la tarde y dos personas fueron detenidas por vandalismo.