Quisiera saber qué opinan el resto de panistas de que los espectaculares promocionen a la dirigente y no al partido: Estrada

Ante la polémica desatada por los espectaculares con la imagen de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, opinó que aunque eso es un asunto meramente de Acción Nacional, lo cierto es que le gustaría saber qué opinan el resto de los panistas de que se utilicen recursos del partido para promocionar la imagen de la presidenta del Comité Directivo Estatal y no en sí la del PAN.

“Me gustaría escuchar a los otros liderazgos del PAN en el municipio de Chihuahua y en el estado, de qué piensan sobre que los espectaculares no digan Acción Nacional, porque me parece que los partidos tienen ese derecho, no que traigan la fotografía de la presidenta, etcétera. Creo que es un tema que tiene que resolver más internamente el PAN. Si eso después se puede convertir en la posibilidad de una promoción personalizada o de un acto anticipado, pues ya lo determinarán las autoridades”, afirmó Estrada Sotelo.

Asimismo, el coordinador morenista añadió que “no sabemos si es campaña anticipada o si es promoción personalizada. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no hay una determinación de la autoridad que lo determine o no. Podemos suponer que eso puede suceder. Lo que no se puede negar es que están los espectaculares arriba”.

“Lo que tampoco se puede negar es que Acción Nacional fue muy crítico cuando había espectaculares del presidente Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora Andrea Chávez arriba en varias localidades del estado. Ahora lo hacen ellos. He escuchado un poco el tema y le voy a decir por qué no me he metido a fondo en eso. Porque es un tema que le corresponde al PAN, porque ellos dicen que están pagando esos espectaculares con dinero de Acción Nacional, de lo que le toca al directivo estatal”, recalcó el diputado Estrada.