‘Quienes han dado lucha en contra de feminicidios, hoy ya no tienen voz’: Maru

Tras el sentido asesinato de la artista y activista feminista Isabel Cabanillas de 26 años en Ciudad Juárez el pasado sábado, ante la condolencia emitida desde ayer por la alcaldesa Maru Campos, este lunes nuevamente dio a conocer una postura en la que llama a los gobiernos a la aplicación de la prevención y reacción para dar con los responsables.

“Quiero decirle a las mujeres juarenses y a la familia que no podemos los gobiernos poner justificación y tener pretextos, tenemos que dedicarnos a poner fin a estas atroces situaciones que pasan nuestras mujeres en el estado, independientemente que sean mujeres son seres humanos que luchan por una causa”, expresó por el cobarde crimen que hasta ahora la fiscalía no da a conocer si se trató de un asesinato por cuestión de género (feminicidio).

Campos Galván ante la sensible pérdida de la activista que deja huerfano un pequeño de cinco años, recalcó a los chihuahuenses:

“Quienes han dado la lucha en contra de los feminicidios, hoy en día ya no tienen voz, ya no tienen vida para contarlo y para seguir luchando y esto no puede suceder en nuestro querido estado y por supuesto que es una exigencia a las autoridades pertinentes para que resuelvan este caso y que los gobiernos busquemos primero las formas de prevenir y dar con los responsables”.

Isabel tenía 26 años, era diseñadora de ropa, pintora y miembro del colectivo “Hijas de nuestra Maquilera Madre”, además tenía un hijo pequeño.