Quedan pocos días para participar en el Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que el lunes 3 de noviembre vence el plazo para presentar propuestas al Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”.

El certamen tiene como objetivo reconocer e impulsar iniciativas que beneficien a las personas con discapacidad y reparte una bolsa de 300 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera: 150 mil para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 50 mil para el tercero.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, invitó a la población a registrar sus proyectos antes de la fecha límite.

En esta edición los reconocimientos se otorgarán exclusivamente en la categoría de Innovación Social en materia de discapacidad, que promueve proyectos enfocados en la inclusión, accesibilidad y prosperidad de las personas con discapacidad.

Loera señaló que los criterios de evaluación valoran la capacidad del proyecto, iniciativa o tecnología para ofrecer soluciones creativas e innovadoras, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Dijo que la convocatoria está abierta para todas las personas físicas y morales que cumplan con los requisitos establecidos, y recordó que este premio forma parte de las acciones promovidas por el Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua.

Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial de la SDHyBC: https://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias-y-resultados-2025, o al teléfono (614) 429-33-00 extensión 17911.