Quedamos fuera del Plan Hídrico, de apoyos a ganaderos y en Salud: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que Chihuahua ha quedado fuera de diversas acciones del Gobierno Federal, como el Plan Hídrico, el apoyo a la ganadería y en el rubro de la Salud.

Asimismo, dijo que como chihuahuenses es importante seguir levantando la voz, reiterando la necesidad de dos hospitales para la capital, uno para la derechohabiencia del IMSS y otro del ISSSTE.

Recordó además que en el Paquete Económico de la Federación se contemplan reducciones importantes en temas como la seguridad pública, pero también, se incrementan los recursos en los programas sociales y en el gasto del Poder Judicial, derivado de la extensa contratación de asesores para jueces y ministros que asumen el cargo con falta de experiencia.