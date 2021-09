Queda claro la persecución en mi contra, cuidaremos las instituciones: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua dio a conocer su posicionamiento ante la desistimiento de la denuncia en su contra, dejando claro que no está sustentada debidamente.

Ayer por la tarde tras asistir al tercer informe del Municipio, aseguró que queda claro la persecución política que hay en su contra.

Cabe recordar que durante la semana solicitó al Juez de Control dejar sin efectos o su desistimiento la petición de audiencia inicial para la formulación de imputación a la gobernadora electa.

“Ya nos queda muy claro a los chihuahuenses, no he podido leer la sentencia o resolución dice que poca probabilidad o mínima probabilidad, por el amor de dios, yo creo que queda muy claro la persecución política en contra de Maru Campos, de que cuidaremos las instituciones para que no le vuelva a pasar, siempre quedo muy en claro que la manera en que manejamos el municipio con las mejores calificaciones crediticias y transparencia pues no podría ser de una alcaldesa como la llamaban”, concluyó.