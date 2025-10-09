“Que todo Chihuahua avance parejo”: Bonilla se reúne con Daniela y Gabo

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se reunió esta tarde con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, así como con el exdirigente Gabo Díaz.

Fue a través de redes sociales donde Bonilla Mendoza informó del encuentro, al igual que la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional.

“Fue un gusto saludarte, estimada presidenta. Sigamos jalando como un solo equipo, para juntos hacer que todo Chihuahua avance parejo”, publicó el Alcalde.

“Gracias a mi querido alcalde Marco Bonilla y a Gabo Díaz por su acompañamiento permanente. En Acción Nacional somos una sola familia y tenemos claro que caminando unidos seguiremos dando a los Chihuahuenses los mejores Gobiernos”, escribió Álvarez Hernández, también en redes sociales.