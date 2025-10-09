“Que todo Chihuahua avance parejo”: Bonilla se reúne con Daniela y Gabo

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se reunió esta tarde con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, así como con el exdirigente Gabo Díaz.

Fue a través de redes sociales donde Bonilla Mendoza informó del encuentro, al igual que la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional.

“Fue un gusto saludarte, estimada presidenta. Sigamos jalando como un solo equipo, para juntos hacer que todo Chihuahua avance parejo”, publicó el Alcalde.

“Gracias a mi querido alcalde Marco Bonilla y a Gabo Díaz por su acompañamiento permanente. En Acción Nacional somos una sola familia y tenemos claro que caminando unidos seguiremos dando a los Chihuahuenses los mejores Gobiernos”, escribió Álvarez Hernández, también en redes sociales.

octubre 9, 2025 8:43 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua