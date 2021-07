Que procuren no ser multados: Mesta a transportistas

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, recomendó a los transportistas el cumplir con la ley para no ser infraccionados, luego de que esta mañana protestaran por el alto costo de las multas que se comenzaron a aplicar este año.

Transportistas afiliados a la CROC marcharon esta mañana para exigir que se modifiquen los tabuladores de infracciones pues este año se ha registrado un incremento de entre el 500 y dos mil por ciento en el costo de las mismas.

Al respecto, Mesta Soulé indicó que si los operadores del transporte no infringen la ley no serán sujetos a sanciones por lo que los exhortó a no incumplir con las disposiciones legales.

Aseguró que las multas no tienen fines recaudatorios, sino que su propósito es desincentivar el incumplimiento de las normas, pero de haber alguna queja, debe revisarse con las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Urbano y Ecología que son las que fijan estos tabuladores.