“¿Qué fue lo que hizo Maru? Ponerse a trabajar y dar buenos resultados”: reafirman panistas

Noticias de Chihuahua.-

A lo largo de su recorrido por diversos municipios del estado, la precandidata por Acción Nacional a la gubernatura, Maru Campos, ha podido recabar, así como ser testigo de múltiples testimonios, los cuales la han respaldado e impulsado hacia las elecciones del próximo 24 de enero.

“Yo como joven y muchos, vemos en ti Maru, una persona que puede ayudar a salir de este terror en el que vivimos a nivel nacional. Que tú vas a ser y estoy muy segura nuestra candidata a gobernadora y que vas a ganar” mencionó Tania Santos de Delicias.

Testimonios como los de Cecilia Escalona del municipio de Carichí, quien resaltó la admiración y motivación que sintió él y su familia en el momento en que la precandidata dio a conocer su aspiración, refrendando su apoyo y respaldo hacia su proyecto.

“Ya los análisis que se hacen y la valoración ultima, pues ya anda prácticamente arriba Maru de Madero, ¿qué fue lo que hizo Maru? Ponerse a trabajar y dar muy buenos resultados” destacó Rony Portillo en Cuauhtémoc.

Asimismo, el entusiasmo y apoyo se dejó ver por parte de las militantes en Camargo, quienes por medio de Gaby Terrazas expresaron que en Maru encuentran una fuente de inspiración, resaltando su espíritu, fortaleza y eficacia en su trabajo, felicitándola por su integra labor en beneficio de los chihuahuenses.

“Nosotros no aceptamos imposiciones y les invito a que esta vez no lo hagamos, que no aceptemos imposiciones, hay que luchar. El que no esté dispuesto a luchar siento pena por él. Pero sé que hay muchos que tienen el valor, que tienen el coraje y que estarán al frente, para defender esos derechos y defender a nuestro pueblo” se reiteró en el encuentro en Aldama.

La precandidata sigue viendo y escuchando a los panistas, reiterando que necesita a todos y cada uno de ellos para formar el mejor gobierno humanista que Chihuahua merece.