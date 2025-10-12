“Qué Bonilla es Chihuahua”: vehículo recorre exterior de Centro de Convenciones previo a Asamblea Estatal del PAN

Un vehículo con la frase “Qué Bonilla es Chihuahua” recorrió el exterior del Centro de Convenciones, previo a la Asamblea Estatal del PAN.

Se trata de un vehículo blanco, un Nissan Tiida, el cual circuló enfrente de donde se realiza la Asamblea de Acción Nacional.

Y es que hoy, el Partido Acción Nacional (PAN) realizó su XXXII Asamblea Estatal Ordinaria, en la que se realizó la elección de consejeros estatales y nacionales, la toma de protesta del Consejo Estatal y también la de los dirigentes de los Comités Municipales.