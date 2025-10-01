“Puesto para lo que sea”, relanzamiento del PAN responde a la nueva política mexicana: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que el relanzamiento de Acción Nacional que anunció Jorge Romero es una respuesta a los nuevos tiempos de la política mexicana.

Asimismo, dijo que dicho relanzamiento entiende que se debe privilegiar las expresiones de la ciudadanía por encima de los propios partidos.

De la Peña también destacó que entre los cambios que prepara la dirigencia nacional del PAN se incluye el abrir las candidaturas a líderes de calle que no necesariamente sean parte de la militancia.

En este sentido y luego de que la gobernadora Maru Campos lo mencionó como una de las figuras que aspiran a una candidatura, Santiago de la Peña expresó que está “puesto para lo que sea”.