Publica UACH convocatoria para “Becas extraordinarias COVID-19”

Noticias de Chihuahua.-

La Universidad Autónoma de Chihuahua se solidariza con el alumnado de nuevo ingreso y reingreso, a través de la convocatoria “Becas extraordinarias COVID-19”, para el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2021.

Julio César Gómez Gándara, coordinador institucional de Becas de la Dirección Académica de la Universidad, mencionó que en el marco del Modelo Educativo Renovación UACH-DS, esta institución de educación superior apoya tanto a los alumnos como a sus familias que por causas del Coronavirus están pasando por problemas socioeconómicos.

Este beneficio es para la inscripción académica semestral o bien cuatrimestral de licenciatura aplicable sobre los conceptos condonables de la inscripción universitaria, aquellos interesados que en los últimos meses -producto de la contingencia emanada por el COVID-19- afrontaron el desempleo o la reducción salarial de sus padres o tutores de los cuales dependan económicamente.

También pueden ser beneficiarios aquellos que sus ingresos personales sufrieron una reducción salarial o bien alguna desocupación laboral y no cuentan con el apoyo económico de sus padres o tutores, o bien, que la situación de salud personal o familiar desembocará en gastos que sobrepasan el nivel de ingreso per cápita con el que se cuenta.

Agregó que la presente solicitud de apoyo será tramitada con tu usuario y contraseña académica, exclusivamente a través de la página: becas.uach.mx del 28 de julio al 4 de agosto del 2021. Para lo anterior serán necesarios los siguientes requisitos:

-Llenar el formulario con los datos requeridos.

-Carta exposición de motivos donde se detalle y describa la situación particular por la cual se realiza dicha solicitud, misma que deberá estar firmada por el interesado y presentar la fecha de su elaboración.

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

-Comprobante emitido por algún Centro de Estudios Médicos referente a la salud del alumno o de alguno de los miembros de su familia; o en su caso, el comprobante de ingresos donde se exponga la reducción salarial, o bien carta exposición de motivos donde se detalle el término de la ocupación laboral si es que no se cuenta con algún comprobante de ello.

Es indispensable ingresar los documentos solicitados en digital de manera clara y legible en un formato JPEG y que las solicitudes únicamente se presenten a través de la página de internet. becas.uach.mx.

Si existen dudas o problemas para realizar el registro, puedes comunicarte a la Coordinación Institucional de Becas a los teléfonos (614) 4391500 ext. 2170, 2048 y 2049 o al correo: becas@uach.mx.

Para mayor información y conocer la programación sigue las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y ahora TikTok como @UACH_MX y en los hashtags #SomosUACH #OrgulloUACH #PontelaU #Lucharparalograr #Lograrparadar #RenovaciónUACHDS.