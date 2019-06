Proyecta FGE primer Centro de Inhumación Forense del Estado

Noticias de Chihuahua.-

Personal del Despacho del Fiscal General, César Augusto Peniche Espejel, en coordinación con integrantes de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias llevaron a cabo la prospección del terreno donde se proyecta el primer Centro de Inhumación Forense del Estado, el cual se prevé que este ubicado en la Zona Norte de la entidad, en la fronteriza Ciudad Juárez.



El objetivo es generar los mecanismos y dar cumplimento en lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas desaparición cometida por Particular y del sistema nacional de búsqueda de Personas. Además, el proyecto contempla el destino final garantizado la trazabilidad de los cadáveres de personas no identificados o no reclamados en resguardo del Estado a través del Servicio Médico Forense.

Cabe mencionar que este panteón forense se desarrolla desde el año 2018, donde se han intercambiado opiniones con personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), personal especializado y en coordinación con las instancias correspondientes en cuanto a infraestructura, normativa legal, personal, entre otros temas.Destaca que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra entre las dependencias que visualiza esta construcción con la finalidad de contar con mayores herramientas para la inhumación controlada de cuerpos, además de sobresalir como buena práctica en materia forense, la inhumación individualizada, obtención de perfil genético, y la aplicación de protocolos de identificación humana por medio de multidisciplinas como: Medicina, Lofoscopía, Antropología, Odontología, Química y Genética entre otras