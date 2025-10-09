De un momento a otro pediremos desafuero contra Corral, señala fiscal anticorrupción

Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal anticorrupción de Chihuahua consideró que de un momento a otro se puede presentar la solicitud de desafuero de contra del exgobernador y actual senador por Morena, Javier Corral Jurado.

Ello en torno a la discusión que existe a nivel nacional sobre eliminar el fuero para legisladores y senadores, recordando que en el caso del exgobernador existe una carpeta de investigación sólida y judicializada que ya derivó en una orden de aprehensión.

Valenzuela Holguín dijo que si bien, Javier Corral goza de fuero constitucional, ello únicamente influye en la suspensión del procedimiento pero no las investigaciones ya que el delito que se le atribuye no prescribe “de una manera u otra va a tener que comparecer ante el juez”.