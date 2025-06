Próximo lunes habría audiencia del caso Mápula

El secretario del Ayuntamiento de la Ciudad, Roberto Fuentes, informó sobre la reprogramación de la audiencia de Mápula, la cual está prevista para llevarse a cabo el próximo 16 de junio en punto de las 9:00 horas. Expresó su esperanza de que esta nueva Audiencia Constitucional no se vea retrasada nuevamente, destacando la aparente estrategia de dilación que parece existir en torno al caso.

«Estaremos esperando que se lleve a cabo la nueva audiencia constitucional, esperemos que ya no dilate más, por mencionar que pareciera que existe esta estrategia de dilación y que ya se haga la transición en el propio Poder Judicial Federal, estaremos esperando muy atentos».

Fuentes Rascón hizo un llamado para que la transición en el propio Poder Judicial Federal se lleve a cabo de forma eficiente y sin contratiempos, para que la justicia pueda impartirse de manera oportuna en este caso específico.

Finalmente respondió que la razón será para el Gobierno Municipal ya que generaron un precedente muy importante, legado que servirá no sólo a esta administración sino a todos los gobiernos en cuanto a que no se pueda usar el principio pronatura que ante una duda donde pueda haber una afectación ambiental y se afecte un interés colectivo por un Relleno Sanitario cuando esta autoridad que está haciendo una construcción, cuente con los permisos ambientales de las autoridades competentes, si no puedes como juez suspender una obra cuando esta tiene una necesidad pública.