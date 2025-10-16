Próxima visita de secretaria de Agricultura de EU es buena señal para lograr reapertura de la frontera al ganado: Presidente del Congreso

Ante la visita que tiene pactada la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos a México, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, dijo que es una buena señal que demuestra la voluntad política para buscar reabrir la frontera del vecino país al ganado mexicano.

“Una visita de una secretaria de los Estados Unidos, en este caso de Brooke Rollins con su homólogo mexicano, Julio Berdegué, habla de esa comunicación binacional y mucho ayuda, es una buena señal que se estén estableciendo estas pláticas para la reapertura de la frontera”, resaltó Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, el presidente del Poder Legislativo local dijo que en el caso de la frontera sur, él es de la opinión de que se apliquen ahí los mismos protocolos de sanidad que se aplican en la frontera norte, lo que sin duda contribuiría a combatir la plaga del gusano barrenador.

Y es que será en noviembre cuando la secretaria de Agricultura de Estados Unidos visitará México para reunirse con su homólogo, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal, Julio Berdegué, con el objetivo de revisar los trabajos emprendidos en contra del gusano barrenador, plaga que desde noviembre del año pasado ha provocado el cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano.

octubre 16, 2025 11:47 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua