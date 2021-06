Protestan maestros por asignación de espacios en la UTCH

Noticias de Chihuahua.-

La mañana de este miércoles un grupo de maestras y maestros del subsistema estatal y federal, manifestaron inconformidades en cuanto a la asignación de espacios en la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Dejaron claro que no se les respetaron las antiguedades en las listas de asignaciones; además afirman que directivos no respetaron lo establecido por la convocatoria, pues decían que no contaban con los documentos.

Una de las afectadas denunció que son 38 lugares donde todos los años han existido más de 200 espacios disponibles para los campus.

Ahora los inconformes cuestionan a la Universidad ¿Qué pasó con todos esos lugares?

La respuesta que les dieron a los maestros fue que es problema derivado a que los alumnos ya no se han inscrito. Sin embargo, los docentes aunque logran comprender que por cuestiones de pandemia muchos dejaron la escuela, no comprenden porque una reconocida institución quita poco más de 180 lugares a profesores.