Protestan en Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, exigen que los atienda el titular

Este lunes se llevó a cabo una manifestación en la Procuraduría de Protección Auxiliar a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, ubicada en las calles 12 y Tamborel.

Un grupo de personas procedió al cierre de calles utilizando vehículos para impedir la circulación y además se colocaron en los accesos de dichas oficinas.

En sus pancartas se muestran reclamos en contra del titular de la Procuraduría, Omar Velázquez Ortega por presuntamente no brindar atención a la población ante diversos casos de menores que están con padres sustitutos y no les dan una solución.

Señalan que con escritos no se resuelven los problemas y piden la salida del titular por mantener la Procuraduría a puerta cerrada.

Asimismo, que quejaron de que no les aceptaron un paquete de charramas en donativo por la campaña de “Juntos sin Frío”.