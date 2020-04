Protestan empleados de lechería por posibles contagios de Covid-19

Noticias de Chihuahua.-

Empleados de la Lechería Lucerna se manifestaron esta mañana para señalar que temen que sus compañeros estén contagiados con Covid-19 y denunciar no les han dado equipo de protección para trabajar.

Los trabajadores se apostaron en el exterior de las instalaciones ubicadas en la calle Ramon Rayon y avenida Clara V. De Fuentes para dar a conocer su inconformidad.

Los trabajadores dijeron tener fotografías y mensajes de que sus compañeros están contagiados y algunos de ellos graves, incluso quienes trabajan en él área de producción de leche.

“Nos ocultaron información de compañeros que están contagiados de coronavirus ya tenemos información demostrada, tenemos fotos, mensajes todo, sabemos que el compañero Carlos Ruiz está en el IMSS 6, en la cama 248, es el que está ya grave estamos peliando porque todos tenemos contacto con él con los mismos objetos de trabajo pero sin protección, sin nada, no nos dieron guantes no nos dieron nada para protegernos; pensamos que todos estamos infectados. Hay personal de producción, donde manejan el producto, que ya se los han llevado ya graves; el jefe de andén Martín que se lo llevaron grave y no nos dan información”, denunció uno de los inconformes.

Los empleados pidieron que las áreas sean desinfectadas, que las autoridades sanitarias revisen las instalaciones y que se les dote de guantes, gel antibacterial y batas.

Información de: DIARIO DE JUÁREZ