“Protegemos el patrimonio que también es responsabilidad legal del gobierno”, responde Marco Bonilla tras murallas metálicas

El alcalde Marco Bonilla ante las críticas por la instalación de murallas metálicas previas a la marcha programada para mañana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mejor conocido como 8M, la cual dará inicio a las 16:00 horas, dejó claro que la importancia de mañana, es respaldar y cuidar a las mujeres que asistirán a esta marcha justa, pero por otro lado recalcó que la ley también le exige a los gobiernos cuidar los patrimonios históricos.



”Estamos protegiendo el patrimonio que también es una responsabilidad legal que tenemos como gobernantes. Pero lo más importante de todo, más que los edificios y monumentos, es acompañar esta marcha porque los datos en el país son escalofriantes y lo que necesitamos es que esta voz se escuche” .



Bonilla dejó claro que hubo medios que mal entendieron y se dijo que Palacio Municipal no se iba a blindar, sin embargo recordó que a inicio de semana dijo que en el plan de operación, contenía blindar seguridad a las manifestantes pero al mismo tiempo al patrimonio histórico de México.

”En este caso a mí me toca resguardar el Palacio Municipal y hay que evitar que grupos infiltrados con hombres. Me da mucho gusto que este año los grupos de colectivos hagan el llamado a que no se infiltren hombres. El año pasado vimos un buen número de hombres y fueron los que más destrozos causaron.

Finalmente dijo que más allá de acompañar esta exigencia y lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, los infiltrados sólo quisieron acompañar la marcha para causar destrozos.