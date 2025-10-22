Protege regidor de Morena, Hugo González economía de familias populares

En la más reciente sesión ordinaria de cabildo celebrada en la Presidencia Municipal de Chihuahua, el regidor morenista y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo Eduardo González Muniz, reiteró su compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía y de los simpatizantes de Morena. En un contexto donde la tesorería municipal propuso un incremento promedio del 7.33% en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, González Muniz defendió la economía de las familias que habitan en colonias y zonas periféricas con viviendas económicas populares.

La semana pasada, durante la reunión de la Comisión de Regidores de Hacienda y Planeación, se discutió el proyecto de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2026. Frente a la propuesta de la tesorería municipal de aumentar significativamente los valores, el líder del Consejo Estatal de morena, González Muniz propuso una alternativa basada en el porcentaje de inflación anual, calculado en 4.5% para este periodo.

La iniciativa del regidor morenista estableció que la actualización para viviendas económicas y populares se limite únicamente al porcentaje de inflación anual, evitando así un impacto negativo en la economía familiar de miles de chihuahuenses. González Muniz subrayó que esta medida representa un alivio fiscal tangible para quienes más lo necesitan, y reafirmó su postura de no permitir incrementos en el predial ni en el Derecho de Alumbrado Público (DAP), tal como lo hizo el año anterior.

La propuesta presentada por el regidor González Muniz fue aprobada por mayoría en la sesión de cabildo, marcando un precedente en la actualización de valores unitarios para el ejercicio fiscal 2026. Con esta decisión, se logró evitar aumentos en colonias y zonas periféricas, beneficiando principalmente a los propietarios de viviendas económicas populares y protegiendo la economía familiar.

La aprobación de esta propuesta sienta un precedente en la política fiscal municipal y refrenda el compromiso de Hugo Eduardo González Muniz de priorizar el bienestar de la ciudadanía y de los simpatizantes de Morena. El también presidente del Consejo Estatal de Morena vigilará las propuestas relacionadas con la Ley de Ingresos, asegurando que las decisiones tomadas respeten la justicia fiscal y el interés de las familias populares de Chihuahua.