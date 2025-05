Protege a la niñez chihuahuense el Gobierno Municipal: Isela Martínez

La coordinadora de regidores del PAN reconoció las iniciativas “Yo Sí te Creo” y “La Calle No es Tu Lugar” para proteger a la niñez y adolescencia de Chihuahua.

En el marco del Día de la Niñez, la regidora Isela Martínez Díaz expresó su reconocimiento al Gobierno Municipal de Chihuahua por su compromiso con la protección y el bienestar de las niñas y niños del municipio, no solo a través de actividades recreativas y celebraciones, sino mediante acciones concretas que abordan problemáticas de fondo que afectan a las infancias.

La Regidora de Acción Nacional destacó particularmente la campaña “Yo Sí Te Creo” y el programa “La Calle No es Tu Lugar”, ambos con el objetivo claro de salvaguardar la integridad de la niñez chihuahuense.

El programa “Yo Sí Te Creo” busca concientizar sobre la importancia de la denuncia como primera línea de acción, para poder restituir los derechos a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso. Desde su implementación, este programa ha tenido un alcance significativo, ya que desde su creación en el 2021 se han recibido 2 mil 454 denuncias, de las cuales. Durante el año 2024 se atendieron un total de 772 casos y en lo que va de enero a marzo del 2025, un total de 179 casos, todos reportados ante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF Municipal.

Por su parte, “La Calle No es Tu Lugar” es una iniciativa que se enfoca en eliminar la cultura del trabajo infantil para garantizar que la niñez y adolescencia tenga una vida plena. El que niños y adolescentes trabajen en la calle no solo es ilegal, sino peligro y vulnera sus derechos al exponerlos a muchísimos riesgos. Al recibir el DIF Municipal una denuncia de un niño o adolescente trabajando en la calle, una brigada multidisciplinaria acude al lugar a convencer a los padres para que permitan que el DIF asuma los costos de una estancia infantil o la educación del menor, dependiendo de la situación. Desde su implementación en 2022, este programa ha beneficiado a 6 mil 472 personas.

Isela Martínez resaltó el compromiso con la niñez y la adolescencia que el Alcalde Marco Bonilla Mendoza y a su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas Maldonado, han demostrado durante su gestión, así como su sensibilidad ante estos dos problemas tan graves que afectan a la niñez como son la violencia sexual y el trabajo infantil.

Finalmente, Martínez Díaz subrayó que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es fundamental para garantizar que cada niña y niño de Chihuahua crezca en un entorno seguro, con oportunidades reales para desarrollarse plenamente.