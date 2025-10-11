Protección Civil Municipal emite aviso preventivo por posibles lluvias en la ciudad

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo con el pronóstico del clima, se prevén lluvias en la ciudad durante el fin de semana:

  • Sábado: 40 por ciento de probabilidad de lluvia por la noche.
  • ⁠Domingo: 48 por ciento de probabilidad de lluvia por la tarde, acompañada de tormenta eléctrica.
     
    Sigue estas recomendaciones:
  • Evite cruzar arroyos, ríos o calles con corriente de agua.
  • ⁠No se resguarde debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.⁠
  • ⁠Desconecte aparatos eléctricos en caso de descargas atmosféricas.
  • Conduzca con precaución y encienda las luces de su vehículo.
  • Ante cualquier  emergencia llame al 9-1-1.
     
    La Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

octubre 11, 2025 2:25 pm

